Краснодарский журналист рассказал, что его избили полицейские из‑за просьбы показать удостоверения

Журналист издания CBS Media Владислав Крамской из Краснодара сообщил о том, что его избили полицейские. Об этом он сам рассказал местному изданию «Юга».

По его словам, инцидент произошел 20 января на остановке общественного транспорта в поселке Северном. К журналисту подошли полицейские и потребовали предъявить документы. В ответ Крамской попросил показать их удостоверения, но правоохранители отказались.

Журналист заявил, что позвонил по номеру «102», и во время разговора с дежурным один из полицейских напал на него и начал душить. «Я потерял сознание, когда уже лежал на земле. <…> Подошел другой сотрудник полиции и начал меня избивать руками по лицу», — сказал сотрудник CBS Media.

Уже в машине Крамской представился журналистом, а полицейские ответили, что «не любят» сотрудников СМИ.

«Потом отвезли в отдел полиции, где я провел ночь. Утром меня доставили в суд. До [этого] они угрожали мне и моей семье, если я расскажу о произошедшем, на меня направляли оружие», — рассказал Владислав Крамской.

В суде он узнал, что ему хотят «дать 15 суток за неповиновение полиции».