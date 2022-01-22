Умерла певица Эльза Суареш. Ей был 91 год

В Рио-де-Жанейро скончалась бразильская певица и композитор Эльза Суареш, бывшая жена футболиста Гарринчи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-секретаря.

Суареш умерла в 15:45 20 января у себя дома. Смерть произошла по естественным причинам. Артистке, которую называли «голосом тысячелетия» и «королевой самбы», был 91 год.

Эльза Суареш прославилась в 1940-х годах, когда выиграла музыкальный конкурс на радио. После этого она выступала в коллективе Хоакима Нельи, записала 37 студийных альбомов и синглов, стала лауреаткой латинской премии «Грэмми».

Суареш записывала музыку вплоть о 2019 года. Наследников у певицы не осталось. Ее единственный сын Мануэл Гарринча дос Сантос Жуниор погиб в автокатастрофе в десятилетнем возрасте.