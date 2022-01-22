В Великобритании обнаружили новый подвид «Омикрон»-штамма

Медики Великобритании обнаружили новый подвид «Омикрон»-штамма коронавируса. Его назвали BA.2. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

По предварительным данным, новый подвид COVID-19 распространяется с еще более высокой скоростью, чем обычный «Омикрон». В данный момент в Великобритании им заразились 426 человек, из них 146 — в Лондоне, еще 97 — в Юго-Восточной Англии.

Первый заболевший BA.2 появился в стране еще 6 декабря. Тогда штамму присвоили статус «изучаемый вариант». Если этим типом коронавируса заразятся еще больше людей, в ближайшие недели его могут переквалифицировать в «вызывающий беспокойство вариант».

BA.2, согласно информации британских властей, обнаружили уже в 40 странах. Всего в мире штаммом заразились более 8 тыс. человек.