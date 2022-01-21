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Суд Шри-Ланки оштрафовал российских ученых на 3,3 млн рублей из‑за сбора насекомых

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:22

Суд Шри-Ланки оштрафовал троих российских ученых на общую сумму более 3,3 млн рублей за незаконный сбор редких насекомых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов не смогут покинуть Шри-Ланку до тех пор, пока не заплатят штраф. Все мужчины признали свою вину. По словам Мельникова, это произошло при давлении природоохранной полиции острова и в связи с плохим самочувствием.

Если россияне не выплатят штрафы до 11 марта, они могут оказаться в тюрьме, отметил Мельников. Он подчеркнул, что пока никакое заключение ученым не угрожает. Тем не менее, всем троим требуется медицинская помощь.

Двое оштрафованных — Килафян и Рябов — нуждаются в операциях. Килафян получил на Шри-Ланке оскольчатый перелом ноги. Игнатенко же необходимо лечение в связи с язвой желудка.

«У наших граждан нет таких денег, которые они должны выплатить», — сказал Мельников. Он анонсировал сбор средств в поддержку Игнатенко, Килафян и Рябов.

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