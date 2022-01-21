Пригожин требует с издания Znak.com 5 млн рублей из‑за текста про Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин подготовил иск против российского интернет-издания Znak.com. Он обвиняет редакцию в публикации порочащих сведений, следует из заявления, которое Пригожин опубликовал в своем телеграм-канале.

Согласно документу, претензии бизнесмена касаются текста об информационной кампании против губернатора Петербурга Александра Беглова. В нем журналисты отмечают, что «одними из участников медиа-войны против губернатора выступили издания, которые связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным».

В своем иске бизнесмен заявил, что сведения в статье Znak.com порочат его «честь, достоинство, доброе имя и репутацию». Он требует взыскать с редакции 5 млн рублей.

Заявление Пригожина направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Редакция издания написала, что пока не получала иск.

«Редакция Znak.com не согласна с претензиями Евгения Пригожина. Мы считаем, что наши корреспонденты сделали обычную журналистскую работу: поговорили с разными источниками информации и изложили их мнения в тексте. Мы будем отстаивать эту позицию в суде», — заявили сотрудники Znak.com.