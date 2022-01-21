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Российское правительство перешло на удаленку

Виктория Шанина
Сегодня в 21:45

С 21 января работа правительства будет проходить в дистанционном формате. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций на удаленку. Совещания вице-премьеров и аппарата правительства также будут проходить удаленно.

Другое поручение касается сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве — они также должны будут по возможности работать из дома.

За последнюю неделю в России зафиксировали стремительный рост заболеваемости коронавирусом. 21 января были выявлены 49  513 заболевших — это максимум за всю пандемию. В Москве также зафиксирован рекордный суточный прирост — 15 987 заражений.

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