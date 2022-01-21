Граймс анонсировала выход новой песни. Она сделала это в твиттере с помощью двоичного кода

Канадская певица Элис Буше, известная как Граймс, анонсировала в твиттере выход своего нового сингла «Shinigami Eyes». Она сделала это с помощью двоичного кода.

Артистка опубликовала зашифрованное сообщение в соцсети. Поклонники Граймс расшифровали название нового трека и дату его выхода — 26 января.