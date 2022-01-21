Граймс анонсировала выход новой песни. Она сделала это в твиттере с помощью двоичного кода

Канадская певица Элис Буше, известная как Граймс, анонсировала в твиттере выход своего нового сингла «Shinigami Eyes». Она сделала это с помощью двоичного кода.
Артистка опубликовала зашифрованное сообщение в соцсети. Поклонники Граймс расшифровали название нового трека и дату его выхода — 26 января.
Кроме того, Граймс намерена опубликовать новый альбом из 35 песен, а также перевыпустить пластинку 2010 года «Visions» на виниле. В декабре артистка выпустила новый вариант клипа «Player of Games».
Предыдущей работой артистки стала песня «Love». Она назвала ее ответом на «все попытки вторгнуться в личную жизнь, негативные отзывы в прессе, хейт в сети и преследование со стороны папарацци за последнюю неделю». Граймс выпустила трек спустя несколько дней после расставания с Илоном Маском.