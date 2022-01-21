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Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве в особо крупном размере до 18 марта 18:29
Tinder обвинили в дискриминации ЛГБТ-персон и людей старше 30 лет. Платные услуги для них дороже 18:21
Дуэт «Аигел» выпустил клип на трек «Пыяла». Это черновик фильма Алины Насибуллиной 17:56
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Дайджест

Ковидный антирекорд, второй сезон «Игры в кальмара» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:46

За последние сутки в России выявили 49  513 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию. В Москве также зафиксирован рекордный суточный прирост — 15 987 заболеваний.

Кинокритик Егор Беликов признался в избиении своей бывшей девушки. Она рассказала, что встреча с экс-бойфрендом закончилась для нее «несколькими ссадинами, кровоподтеками и ушибами на лице и голове».

СК предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у Соборной мечети в Москве. Самой младшей фигурантке уголовного дела 19 лет.

Журналисты «Новой газеты» рассказали, что на них напал главврач Сургутской клинической травматологической больницы. Они пытались взять у него комментарий для репортажа о самоубийствах в медучреждении.

Бывший гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал одним из руководителей блокчейн-проекта TON. В соцсети он продолжит работать на посту советника нынешнего генерального директора Владимира Кириенко.

Газета Financial Times сообщила, что Meta разрабатывает NFT-платформы для Facebook и Instagram. Пользователи смогут создавать невзаимозаменяемые токены на своих страницах и делиться ими.

Компания Mars анонсировала ребрендинг персонажей из рекламы M&M’s. Внешность героев станет более современной и инклюзивной.

Директор Netflix Тед Сарандос официально подтвердил выход второго сезона «Игры в кальмара». Он также намекнул на возможное появление целой вселенной по сериалу.

Исследовательская компания Which? обвинила Tinder в дискриминации ЛГБТ-представителей и людей старше 30 лет. Аналитики выяснили, что такие пользователи платят за подписку Tinder Plus больше других.

Legendary и Warner Bros. снимут продолжение «Рождественской истории» 1983 года для HBO Max. Повзрослевший Ральф воссоединится с друзьями детства и попытается справиться с уходом из жизни отца.

Американскую корреспондентку WSAZ Тори Йорги в прямом эфире сбил автомобиль. Она встала, спросила у водителя, все ли в порядке, и продолжила вести репортаж. В соцсетях восхитились реакцией журналистки.

В сети появился трейлер финального, одиннадцатого сезона «Ходячих мертвецов». Первые восемь серий появятся на стриминговом сервисе AMC+ 13 февраля.

Лана Дель Рей выпустила трек «Watercolor Eyes» — он стал саундтреком ко второму сезону сериала «Эйфория». Песня прозвучит в третьей серии шоу, которая выйдет на HBO Max 23 января.

А еще в онлайн-кинотеатре Okko до конца недели вы можете посмотреть фильмы совершенно бесплатно — нужно всего лишь угадать их по имаджинариум-картинке, в которой зашифрован сюжет!

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