Умер комик Луи Андерсон. Он сыграл в «Поездке в Америку» и создал мультсериал «Жизнь с Луи»

В США скончался комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу «Жизнь с Луи» и фильму «Поездка в Америку». Он умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком крови. Об этом сообщило американское издание TMZ.

По информации СМИ, Андерсон недавно был госпитализирован в Лас-Вегасе с диффузной В-крупноклеточной лимфомой. Он скончался утром 21 января, «проиграв битву» с недугом, отметили в TMZ.

Андерсон родился в Миннесоте в 1953 году. Он был известен как популярный комик с середины 1980-х годов. Также Андерсон снялся во множестве сериалов и фильмов. Его наиболее успешным проектом стал мультсериал «Жизнь с Луи», основанный на его же биографии.

Комик также написал несколько книг: «Hey Mom, Dear Dad — Letter from an Adult Child», «Goodbye Jumbo», «Hello Cruel World», «The F Word, How to Survive Your Family».