«Мак Дак» вместо «Макдоналдса» и KFC во дворце: на Reddit обсуждают «типичные» российские заведения

Пользователей Reddit удивило, куда за бургером и картошкой фри забегают жители российских городов. Дизайн и названия некоторых фастфуд-кафе здесь сильно отличаются от привычных.
Все началось с поста юзера u/TXGreatRide, который опубликовал фотографию из Казани с подписью: «Просто нормальный „Макдоналдс“».
Пост за четыре дня набрал 10,5 тыс. лайков и 208 комментариев. Самый популярный из них: «Я хочу в российский „Макдоналдс“».
- «Похоже на крепость, предназначенную для защиты от монголов», — u/Kamzil118.
- «Сперва нужно пережить огонь лучников из крепости „Макдоналдс“, затем пробить стены. Гамбургер будет твоей наградой», — u/33rus.
На «типичный» казанский «Макдоналдс» пришел ответ из Петрозаводска. Там KFC разместили в помпезном здании бывшего кинотеатра «Победа». Его строили в 1948–1950-х годах, когда в советской архитектуре властвовал неоклассицизм, а потому здание получило типичные для такого стиля элементы — колонны, пилястры и массу лепного декора.
Пользователи, видимо, подумали, что это пример дореволюционной архитектуры. По-другому объяснить количество шуток со словом «царь» весьма сложно.
В комментариях упомянули и царь-бургеры, и «царскую трапезу», и ведро крылышек размера царь-сайз (по аналогии с king size — «королевский размер»). А еще предложили названия для новых заведений — «Бургер Царь», «Царьбакс» и Kremlin Fried Chicken.
Впрочем, заведения с названиями, обыгрывающими популярные западные сети, и так появляются в Петрозаводске. Пользователь u/Theemuts скинул фото с одним из них.
Юзеры отметили весьма неплохой дизайн для «контрафактного» фастфуд-ресторана. «Я поражена красивым градиентным затемнением, тем, как буква М формирует глаза утки Дака, и тем, как им удалось нарушить зарегистрированные товарные знаки „Макдоналдса“ и Disney в одном логотипе», — поделилась u/Ophidahlia.
Один из пользователей показал интерьер ресторана. В нем, помимо прочего, использован образ Скруджа МакДака из «Утиных историй». «Хрен вам, а не западные законы об авторском праве», — сказал комментатор.
Однако посетить петрозаводский «Мак Дак» уже не получится. Все заведения сети закрылись еще в 2013 году, незадолго после прихода в город настоящих «Макдоналдсов». Сейчас в помещении «Мак Дака» с фото — отделение банка, а прямо за углом — его американский прототип.