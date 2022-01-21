На журналистов «Новой газеты» напали в больнице в Сургуте. Там они снимали репортаж о самоубийствах

Заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана. Об этом сообщили сами корреспонденты.

Как отмечает издание, Дробина и Аркман пришли в больницу для съемок репортажа о самоубийствах среди персонала медучреждения. Журналисты попытались взять комментарий о гибели двоих медсестер у проходящего мимо них мужчины в белом халате — он ушел молча.

Через некоторое время мужчина вернулся и напал на Ардена Аркмана. Он повалил фотокорреспондента на землю, попытался разбить камеру, после чего напал на Изольду Дробину.

«Я попыталась отвести назад его правую руку, которой он бил Ардена. В итоге он оставил лежащего на земле Ардена и „подарил“ свое внимание мне», — заявила Дробина.

В итоге врач повредил камеру фотографа, а также ударил Дробину в скулу. Журналисты обратились в полицию.