Tinder обвинили в дискриминации ЛГБТ-персон и людей старше 30 лет. Платные услуги для них дороже

Сервис знакомств Tinder обвинили в дискриминации ЛГБТ-людей и пользователей старше 30 лет. Подписка Tinder Plus стоит для них больше. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование компании Which?.

Which? проанализировала стоимость пакета для 200 людей и выяснила, что геи и лесбиянки платят за Tinder Plus на 10% больше по сравнению с бисексуальными пользователями и на 8% больше, чем гетеросексуалы.

Молодые геи и лесбиянки (от 18 до 29 лет) платили за подписку в среднем 60,15 фунта стерлингов — это на 37% больше, чем приходилось платить гетеросексуальным пользователям того же возраста. Последним Tinder Plus обходился в 44,06 фунта.

Чуть дороже пакет услуг стоил для бисексуальных людей младше 30 лет — 46,09 фунта. За эту цену они получали возможность ставить неограниченное число лайков, а также могли вернуться к предыдущему профилю, если случайно смахнули его не в ту сторону.

Годовая подписка на Tinder Plus для людей в возрасте от 30 до 49 лет стоила на 48% больше, чем для молодой аудитории приложения, для людей старше 50 лет — на 46%. Цены варьировались от 26,09 до 116,99 фунта.

По мнению Which?, Tinder может нарушать закон о равенстве, существующий в Великобритании. Компания уже обратилась в Комиссию по вопросам равенства и прав человека и Управление комиссара по информации.

Tinder же заявил, что «категорически неверно» думать, что его ценовая политика каким‑либо образом зависит от сексуальных предпочтений пользователей. Создатели приложения заявили, что разница в ценах обусловлена «скидкой для молодых пользователей», а не дискриминацией.