Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве в особо крупном размере до 18 марта

Как отмечает информагентство «Москва», по решению суда Токарев пробудет под стражей до 18 марта.

Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС .

По версии следствия, Токарев причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц в 2016–2018 годах по предварительному сговору с использованием служебного положения (статья 159 УК).

В этот период Токарев вовлек ряд лиц из ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «ГлавСтройИнвест» в противоправную деятельность. Ее целью было хищение денег организации, где Токарев занимал должность первого замгендиректора, — ООО «СпецТрансСтрой».

Правоохранители провели обыски в служебном кабинете замглавы Минтранса и его домовладении, а также дома у еще одного фигуранта дела. В тот же день, 19 января, Токарева задержали и поместили в изолятор временного содержания.