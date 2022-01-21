Власти Кипра разрешили привитым «Спутником V» туристам въезжать в страну без ПЦР-теста и карантина

Правительство Кипра освободило вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов от карантина и ПЦР-теста при въезде в республику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина страны.

В числе вакцин, которые подходят для пересечения границы с Кипром, оказались российский «Спутник V», Covaxin, Nuvaxovid, Pfizer/BioNTech, а также препараты компаний Janssen, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и Sinovac.

Сертификат о пройденной вакцинации либо перенесенном заболевании должен быть выдан государственными органами. Нововведение вступает в силу 1 марта.

Также с этой даты власти постановили ввести в действие новую систему классификации стран по степени эпидемиологического риска. В отличие от плана Европейского центра профилактики и контроля заболеваний все страны будут разделены на три категории: зеленую, красную и серую. Первая объединит нынешние зеленую и оранжевую группы, вторая — красную и темно-красную, а третья останется нынешней серой, из которой на Кипр могут приезжать только отдельные категории граждан.

«Вакцинированные пассажиры или пассажиры, переболевшие COVID-19, <…> освобождаются от обязанности выполнения требований для соответствующей категории, в которой находится страна, из которой они прибыли, например от предъявления отрицательного лабораторного теста и обязанности соблюдать карантин», — говорится в постановлении.