Создатель Sony PlayStation назвал разработку метавселенной «не имеющей смысла»

Основатель и бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment Кэн Кутараги, также известный как «отец PlayStation», заявил, что считает бессмысленным создание метавселенной — трехмерного цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. Его слова передает Bloomberg.

«Очень важно жить в реальности, но метавселенная — это создание квазиреальности в виртуальном мире», — добавил он. По мнению Кутараги, VR- и AR-шлемы изолируют человека от живой среды.

«Вы хотели бы быть идеально отполированным цифровым аватаром, но не самим собой? По сути это ничем не отличается от анонимных онлайн-форумов», — также заявил он.

Cейчас Кутараги возглавляет компанию Ascent Robotics, работающую в сфере искусственного интеллекта и промышленной робототехники. Одна из целей Ascent — удешевление технологии производства роботов.

Метавселенные — одни из самых громких проектов IT-корпораций за последнее время. Facebook, сменивший имя на Meta, планирует занять лидерство в этой сфере и нанимает в ЕС 10 тыс. разработчиков для запуска проекта.

Activision Blizzard после сделки с Microsoft заявила, что продажа компании необходима для создания собственного виртуального мира. Сама идея метавселенных родилась в среде видеоигр, говорит Bloomberg. По оценке издания, пользователи уже сейчас тратят на покупки предметов в играх более 100 млрд долларов в год.