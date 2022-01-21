WSJ: около 200 китайских компаний могут уйти с бирж США в 2024 году

Примерно 200 китайских компаний оказались под угрозой выхода с фондовых бирж США. Это связано с законом, принятым американскими властями в 2020 году, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно закону, иностранные компании обязаны проходить проверку американских регуляторов. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что компании не находятся под контролем своих государств. По словам властей, это шаг на пути к защите инвесторов из США.

Предприятия из США, о которых пишет WSJ, используют китайских аудиторов, чья работа не может быть проверена американскими регулирующими органами. Если в течение трех лет компании не пройдут проверку, им запретят торговлю на бирже.

Аналитики издания утверждают, что власти Китая не допустят проведения соответствующих проверок. Исключения с фондовых бирж могут начаться в 2024 году.

Всего исключение может грозить около 200 компаниям. Их капитализация в общей сложности превышает 2 трлн долларов.

Как отмечает WSJ, более 130 американских компаний используют тех же китайских аудиторов. Однако закон на них не распространяется.