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Синтетические матки разделили пользователей. Приблизят ли они гендерное равенство?

Семён Гудошников
Сегодня в 18:32

Канадско-российский программист Виталик Бутерин, сооснователь криптопроекта Ethereum, предложил избавить женщин от «тяжкого бремени беременности» при помощи синтетических маток. Они, по его мнению, смогут приблизить экономическое равенство между мужчинами и женщинами.

Свои мысли Бутерин высказал в дискуссии, которую завел в твиттере основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что «нам стоит гораздо сильнее беспокоиться о коллапсе населения», ведь если на Земле не будет достаточно людей, то их «определенно не будет хватать и на Марсе».

На реплику предпринимателя ответил Сахил Лавингия, основатель компании по электронной коммерции Gumroad: «Мы должны инвестировать в технологии, которые сделают рождение детей намного быстрее/легче/дешевле/доступнее. Синтетические матки и так далее».

Один из пользователей назвал эту идею ужасной, тогда в дискуссию и вступил Бутерин. Он согласился с Сахилом, прикрепив статью Vox 2018 года, в которой говорится о заметном снижении доходов женщин после рождения первого ребенка.

Взгляды Бутерина вызвали дискуссию пользователей. В то время как одни считают, что это действительно поможет женщинам, другие называют идею бесчеловечной и сравнивают с антиутопическими произведениями.

Это так глубоко регрессивно, что мы рожаем детей так же, как и каджиллионы лет назад. Буквально каждая технология продвинулась, несмотря на ограничения, должна и эта! Это должно быть как «Я-не-могу-поверить-что-раньше-мы-делали-по-другому»

Часть пользователей отметила, что экономическое неравенство возникает не столько из‑за вынашивания ребенка в матке, сколько в том, что происходит после. Они посоветовали решать проблему иначе — менять политику компаний в отношении беременных женщин и распределять уход за ребенком в равной степени между матерью и отцом.

Неравенство возникает не только из‑за материнской утробы, но и из‑за потребностей и заботы, в которых нуждается ребенок после рождения. Если все мужчины начнут заботиться о своих детях так же, как и матери, проблема будет решена

Некоторые женщины заявили, что беременность для них совсем не была тяжким испытанием. А, напротив, одним из самых чудесных опытов в жизни.

Несмотря на то, что идея искусственной утробы была запатентована еще в 1955 году американским изобретателем Эмануэлем М.Гринбергом, до сих пор такое устройство не было создано. Потенциально его можно было бы использовать не только для решения проблем неравенства, но и при бесплодии или для спасения плода при угрозе выкидыша.

В ряде университетов проводятся опыты по выращиванию эмбрионов животных вне биологических утроб. Пожалуй, дальше всего продвинуться в этом направлении удалось израильским ученым, которые в прошлом году вырастили зародыши мышей — с работающими сердцем и мозгом — из пятидневных эмбрионов, состоящих всего из 250 клеток. В 2019 году ученые из Нидерландов сказали, что им потребуется еще около десяти лет, чтобы создать первую искусственную матку.

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