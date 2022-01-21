Синтетические матки разделили пользователей. Приблизят ли они гендерное равенство?

Канадско-российский программист Виталик Бутерин, сооснователь криптопроекта Ethereum, предложил избавить женщин от «тяжкого бремени беременности» при помощи синтетических маток. Они, по его мнению, смогут приблизить экономическое равенство между мужчинами и женщинами.

Свои мысли Бутерин высказал в дискуссии, которую завел в твиттере основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что «нам стоит гораздо сильнее беспокоиться о коллапсе населения», ведь если на Земле не будет достаточно людей, то их «определенно не будет хватать и на Марсе».

На реплику предпринимателя ответил Сахил Лавингия, основатель компании по электронной коммерции Gumroad: «Мы должны инвестировать в технологии, которые сделают рождение детей намного быстрее/легче/дешевле/доступнее. Синтетические матки и так далее».

Один из пользователей назвал эту идею ужасной, тогда в дискуссию и вступил Бутерин. Он согласился с Сахилом, прикрепив статью Vox 2018 года, в которой говорится о заметном снижении доходов женщин после рождения первого ребенка.