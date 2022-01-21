Экс-гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал одним из руководителей блокчейн-проекта TON

Андрей Рогозов, занимавший с 2014 по 2021 год должность генерального директора «ВКонтакте», стал одним из руководителей блокчейн-проекта последователей Павла Дурова TON. Об этом сообщает Coindesk.

В рамках платформы Рогозов будет курировать создание и развитие новых сервисов. Во «ВКонтакте» он займет пост советника нынешнего генерального директора Владимира Кириенко. Он будет консультировать по ключевым вопросам управления, стратегического планирования и развития социальных сетей, пишет издание.

Рогозов рассказал Coindesk, что вместе с ним к TON присоединились еще несколько человек, однако отказался раскрыть детали. Также, по его словам, разработчики платформы ведут переговоры об интеграции с Telegram.

Telegram анонсировал создание блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram в 2018 году. На запуск проекта компания привлекла более 1,7 млрд рублей.

В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам США через суд запретила выпуск токенов Gram, посчитав, что они нарушают американский закон о ценных бумагах. В результате запланированный на октябрь 2019 года запуск TON перенесли на 30 апреля 2020 года, однако и тогда он не состоялся.

В мае 2020-го основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от проекта и все продукты с аббревиатурой TON больше не имеют отношения к мессенджеру. В декабре 2021 года Дуров пожелал удачи новым владельцам блокчейн-платформы и заявил, что «у них есть все, что нужно для создания чего‑то эпического». Тогда курс Toncoin резко вырос почти на 50%.