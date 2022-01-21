Самолет, летевший из Майами в Лондон, развернулся посреди полета из‑за пассажира без маски

Самолет авиакомпании American Airlines, выполняющий рейс Майами–Лондон, развернулся в воздухе из‑за отказа пассажирки надеть маску. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации издания, инцидент произошел еще 19 января. На тот момент самолет уже час как находился в воздухе. В конфликт с бортпроводниками из‑за маски вступила женщина в возрасте 40 лет.

После приземления самолет встретила полиция Майами. Женщину внесли в список лиц, которым запрещено летать рейсами American Airlines — как минимум до завершения расследования.

На борту находилось 129 человек. Пассажирам, которые летели в Лондон, предоставили билеты на другой рейс — 20 января.

«Все были в шоке», — рассказал один из пассажиров в комментарии CBS. Другая пассажирка рассказала, что разочарована, но у экипажа не было другого выхода, так как «это экстремальный инцидент».

Как отмечает Би-би-си, по данным Федерального управления гражданской авиации США, за 2021 год американские авиакомпании сообщили практически о 6000 инцидентов с участием непослушных пассажиров. В первые две недели этого года произошел 151 случай. Большинство из них связано с отказом носить маски.