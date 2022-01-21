TikТok вслед за Instagram начал тестировать платные подписки

Социальная сеть TikTok начала тестировать систему платных подписок на контент определенных пользователей. Об этом сообщает TechСrunch.

На данный момент компания не раскрывает, как именно будет работать новая функция. Издание предполагает, что юзерам дадут возможность закрыть пейволлом лишь часть контента — в противном случае все их ролики перестанут появляться в ленте рекомендаций.

Сейчас TikTok позволяет отправлять авторам деньги с помощью функции Tips. Также пользователи могут покупать виртуальные подарки и отправлять их авторам, которые затем могут конвертировать их в настоящие деньги.

Накануне тестировать монетизацию контента начала платформа Instagram. Функция находится на стадии раннего альфа-тестирования.

Доступ к ней имеют 10 инфлюэнсеров из США. В их числе баскетболистка Седона Принс, актриса и модель Келси Кук, гимнастка Джордан Чайлз и другие.

С помощью продукта «Подписки» блогеры могут назначать собственную цену для доступа к эксклюзивному контенту. Есть восемь пунктов на выбор — от 0,99 до 99,99 доллара в месяц.