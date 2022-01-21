Вышел трейлер шоу Супербоула с участием Эминема, Кендрика Ламара и Снуп Догга

Pepsi выпустила трейлер шоу, которое состоится в перерыве между таймами Супербоула LVI — финала Национальной футбольной лиги. Оно пройдет 13 февраля.

Ролик начинается с шахматной доски, на которой фигуры возвышаются над зданиями из Лос-Анджелеса. Затем появляется Эминем, сражающийся с молодой версией своего альтер эго Slim Shady под песню «Rap God». Следом в ролике появляется Снуп Догг, исполняющий «The Next Episode» за рулем тачки. Далее появляется Мэри Джей Блайдж на фотосессии с треком «Family Affair», Кендрик Ламар, пишущий тексты под «Humble», и Dr. Dre на пляжной прогуле под «Still D. R. E.».

Трейлер заканчивается тем, что все артисты встречаются вместе и идут к стадиону SoFi в Инглвуде, где в этом году будет разыгран Суперкубок.