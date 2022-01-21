Мирзализаде продал свой вид на жительство в России за 30 тыс. долларов. Ранее сообщалось о 15 тыс.

Комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе свой аннулированный вид на жительство в России за 10 эфиров (криптовалюта Ethereum), эквивалентных примерно 30 тыс. долларов. Об этом он сообщил в историях в инстаграме.

Мирзализаде провел торги во время концерта на Бали. Изначально артист собирался продать документ в виде NFT, но согласился отдать его бумажную версию, если ставка превысит сумму в два эфира.

Победителем аукциона стал молодой человек, который представился как Мастер. Изначально сообщалось, что он заплатил за лот пять эфиров (около 15 тыс. долларов).