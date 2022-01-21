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Мирзализаде продал свой вид на жительство в России за 30 тыс. долларов. Ранее сообщалось о 15 тыс.

Виктория Шанина
Сегодня в 15:08

Комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе свой аннулированный вид на жительство в России за 10 эфиров (криптовалюта Ethereum), эквивалентных примерно 30 тыс. долларов. Об этом он сообщил в историях в инстаграме.

Мирзализаде провел торги во время концерта на Бали. Изначально артист собирался продать документ в виде NFT, но согласился отдать его бумажную версию, если ставка превысит сумму в два эфира.

Победителем аукциона стал молодой человек, который представился как Мастер. Изначально сообщалось, что он заплатил за лот пять эфиров (около 15 тыс. долларов).

Впервые о желании продать вид на жительство в Российской Федерации как NFT Мирзализаде рассказал в декабре. Еще тогда он заявил, что планирует выручить 10 эфиров.

Вид на жительство Идрака Мирзализаде был аннулирован в конце августа 2021-го, когда МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание комика в России. Поводом стала шутка о дискриминации при съеме жилья, в ведомстве ее назвали «выражением, возбуждающим ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности» и «унижающим их человеческое достоинство».

Эту шутку Идрак Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась тема ксенофобии в России, и стендапер сказал: «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

В сентябре Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о запрете для него на въезд в Россию. В октябре суд отменил пожизненный запрет на пребывание Идрака Мирзализаде в России, обязав МВД установить комику «разумный срок» нежелательности его пребывания в стране.

Адвокат комика Сергей Бадамшин просил снять соответствующее ограничение полностью. Московский городской суд отклонил просьбу.

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