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Instagram начнет скрывать из ленты публикации с потенциально опасным контентом

Виктория Шанина
Сегодня в 14:48

Instagram запускает алгоритм, который будет скрывать публикации с потенциально опасным контентом. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Под опасным контентом подразумевается тот, который «может содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию». Соответствующие посты будут располагаться в нижней части ленты, а истории — в самом конце списка.

Отмечается, что изменение может затронуть даже публикации, жалобы на которые модераторы еще не отправили. К самому аккаунту и его владельцу при этом претензии относиться не будут.

Кроме того, в соцсети рассказали, что будут учитывать историю жалоб на неприемлемый контент каждого пользователя. «Если алгоритм спрогнозирует, что пользователь вероятнее всего отправит жалобу на подобный контент, то такие публикации автоматически окажутся внизу его ленты», — отметили в Instagram.

«Чтобы понять, нарушает ли публикация правила сообщества, мы также будем учитывать, похожа ли подпись на те, за которые ранее были заблокированы посты», — отмечается в релизе Instagram.

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