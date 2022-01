Гвинет Пэлтроу выпустила новую ароматическую свечу Hands Off My Vagina

Компания Гвинет Пэлтроу Goop выпустила новую ароматическую свечу Hands Off My Vagina («Руки прочь от моей вагины») в поддержку репродуктивных прав женщин. Об этом сообщает Independent.

Hands Off My Vagina будет выпущена 22 января в честь 49-летней годовщины «Роу против Уэйда» — исторического решения Верховного суда США, защищающего право на аборт в стране. Компания Goop заявила, что от продажи каждой свечки 25 долларов пойдет в фонд Американского союза гражданских свобод.

«Слово „вагина“ обладает огромной силой. И тем не менее постоянно возникает необходимость сказать: „Руки прочь“. Руки прочь от наших вагин в любом контексте, где их не приглашают. Ваши репродуктивные органы, ваш выбор», — написала Пэлтроу в инстаграме.

Goop отмечает, что если закон Джейн Роу будет отменен, то в Америке возможность сделать аборт окажется под угрозой для женщин, транслюдей и всех, кто может забеременеть. «Половина штатов готова запретить аборты для 36 млн человек, а политики могут попытаться запретить аборты по всей стране, если у них будет такая возможность», — уточняет компания.

1 сентября в Техасе был принят самый строгий в стране закон об абортах. Согласно ему, запрещается прерывать беременность после шестой недели. Кроме того, частные лица могут подать в суд на человека, кто делает аборт, или того, кто ему помогает.

Первую свечку под названием This Smells Like My Vagina Пэлтроу выпустила в январе 2020 года. Позже компания артистки представила свечу This Smells Like My Orgasm с запахом ее оргазма.