перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Экс-гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал одним из руководителей блокчейн-проекта TON 16:46
WSJ: около 200 китайских компаний могут уйти с бирж США в 2024 году 16:39
Вышел трейлер шоу Супербоула с участием Эминема, Кендрика Ламара и Снуп Догга 16:27
TikТok вслед за Instagram начал тестировать платные подписки 16:13
Toa Heftiba/Unsplash
Самолет, летевший из Майами в Лондон, развернулся посреди полета из‑за пассажира без маски 15:46
Мирзализаде продал свой вид на жительство в России за 30 тыс. долларов. Ранее сообщалось о 15 тыс. 15:08
Корреспондентку из США в прямом эфире сбила машина. Она встала и продолжила репортаж 15:02
Гвинет Пэлтроу выпустила новую ароматическую свечу Hands Off My Vagina 14:57
Instagram начнет скрывать из ленты публикации с потенциально опасным контентом 14:48
Кадр из фильма «Рождественская история»
Warner Bros. и Legendary снимут сиквел «Рождественской истории» 1983 года 14:20
СК предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у мечети в Москве 14:02
Культурный центр ЗИЛ покажет документальные спектакли студентов Московской школы нового кино 13:36
Умер рок-музыкант и актер Марвин Ли Эдей, известный под псевдонимом Meat Loaf 13:06
В России выявили 49 513 новых случаев коронавируса. Это максимум за всю пандемию 12:51
Basic Boy выпустил первый за три года трек «Удачи» 12:35
Meta/YouTube
Financial Times: Meta намерена добавить NFT-сервисы в Facebook и Instagram 12:01
Компания Mars изменит облик персонажей из рекламы M&M’s. Они станут более инклюзивными 11:55
Фил Спенсер: мы хотим оставить Call of Duty на PlayStation 11:16
Токаев: протесты в Казахстане спровоцировало социальное неравенство 10:51
Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы» 10:43
Отключить рекламу

Гвинет Пэлтроу выпустила новую ароматическую свечу Hands Off My Vagina

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

Компания Гвинет Пэлтроу Goop выпустила новую ароматическую свечу Hands Off My Vagina («Руки прочь от моей вагины») в поддержку репродуктивных прав женщин. Об этом сообщает Independent.

Свеча была создана в коллаборации с парфюмером Heretic Дугласом Литтлом. Изделие содержит в себе ноты кокосового молока, дамасской розы, ванили, кипариса хиноки и поджаренного какао. Стоит она 75 долларов (около 5700 рублей).

Hands Off My Vagina будет выпущена 22 января в честь 49-летней годовщины «Роу против Уэйда» — исторического решения Верховного суда США, защищающего право на аборт в стране. Компания Goop заявила, что от продажи каждой свечки 25 долларов пойдет в фонд Американского союза гражданских свобод.

«Слово „вагина“ обладает огромной силой. И тем не менее постоянно возникает необходимость сказать: „Руки прочь“. Руки прочь от наших вагин в любом контексте, где их не приглашают. Ваши репродуктивные органы, ваш выбор», — написала Пэлтроу в инстаграме.

Goop отмечает, что если закон Джейн Роу будет отменен, то в Америке возможность сделать аборт окажется под угрозой для женщин, транслюдей и всех, кто может забеременеть. «Половина штатов готова запретить аборты для 36 млн человек, а политики могут попытаться запретить аборты по всей стране, если у них будет такая возможность», — уточняет компания.

1 сентября в Техасе был принят самый строгий в стране закон об абортах. Согласно ему, запрещается прерывать беременность после шестой недели. Кроме того, частные лица могут подать в суд на человека, кто делает аборт, или того, кто ему помогает.

Первую свечку под названием This Smells Like My Vagina Пэлтроу выпустила в январе 2020 года. Позже компания артистки представила свечу This Smells Like My Orgasm с запахом ее оргазма.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Люди
Гвинет Пэлтроу
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить