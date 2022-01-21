В России выявили 49 513 новых случаев коронавируса. Это максимум за всю пандемию

В России выявили рекордное число случаев коронавируса за всю пандемию. За прошедшие сутки зарегистрировали 49 513 заболевших, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 10 663 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 11 557 до 15 987 (это новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.