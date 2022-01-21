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В России выявили 49 513 новых случаев коронавируса. Это максимум за всю пандемию

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:51

В России выявили рекордное число случаев коронавируса за всю пандемию. За прошедшие сутки зарегистрировали 49 513 заболевших, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 10 663 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 11 557 до 15 987 (это новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 987 774. За сутки умерли 692 человека, за все время — 324 752. Выздоровели 24 719 человек, за весь период — 9 975 052.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 336,7 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (67,4 млн), на втором — Индия (38,2 млн), на третьем — Бразилия (23,2 млн), на четвертом — Великобритания (15,5 млн), на пятом — Франция (14,7 млн).

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