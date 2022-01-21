Basic Boy выпустил первый за три года трек «Удачи»

В песне музыканты рассуждают о важности везения в жизни, говоря, что за него можно отдать многое. В то же время они подчеркивают, что удача не появляется сама по себе — для этого нужно не бояться и рисковать.

Это первый сингл Basic Boy за три года. Последним релизом музыканта стал третий студийный альбом «Nude (S)», в который вошли восемь треков. В ближайшее время музыкант анонсирует выход своей новой пластинки.

Basic Boy — молодой рэпер из Уфы, участник объединения Dopeclvb. С 2017 года он выпустил три альбома: «Supernormal Vol. 1», «Superworld» и «Nude (S)». Его главной фишкой являются простота и понятность, отсюда пошел и творческий псевдоним.