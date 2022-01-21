Financial Times: Meta намерена добавить NFT-сервисы в Facebook и Instagram

Компания Meta (экс-Facebook) работает над NFT-сервисами, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки.

Газета передает, что команды Facebook и Instagram заняты созданием опции, которая позволит пользователям создавать и показывать NFT-произведения на своих страницах. Несколько собеседников издания также говорят, что корпорация планирует запустить собственную торговую площадку невзаимозаменяемых токенов.

Financial Times отмечает, что инициатива находится на ранних стадиях и намерения компании могут измениться. В декабре 2021 года глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания активно изучает сферу NFT, но добавил, что «пока еще нечего анонсировать». По данным Financial Times, объем глобального рынка токенов составляет более 40 млрд долларов.

В октябре Марк Цукерберг говорил, что механизм NFT может быть полезен при создании рынка цифровых товаров в будущей метавселенной — трехмерном пространстве, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. Для ее создания Meta наймет 10 тыс. разработчиков в странах Евросоюза.

Невзаимозаменяемый токен (non-fungible token, NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.