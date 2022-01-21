Компания Mars изменит облик персонажей из рекламы M&M’s. Они станут более инклюзивными

Компания Mars изменит внешность персонажей из рекламы бренда M&M’s. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что внешности героев предадут более современный и инклюзивный взгляд, а их личности станут более тонкими, чтобы подчеркнуть важность самовыражения. У персонажей обновится тон голоса — он станет более гостеприимным и объединяющим с фирменными остроумием и юмором. В рекламе при обращении к ним не будут использовать слова, указывающие на половую принадлежность.
По данным телекомпании NBC, у персонажей изменятся руки и ноги, которые теперь будут соответствовать их цветам, а не телесному оттенку. Два женских героя будут носить менее стереотипные наряды — каблуки коричневой M&M’s снизят до минимума, а обувь зеленой заменят на пару «непринужденных кроссовок, чтобы отразить ее непринужденную уверенность».
Помимо обновления бренда M&M’s, Mars заявила о стремлении создать среду, в которой более 130 тыс. сотрудников чувствовали бы себя ценными и уважаемыми независимо от каких‑либо различий.
«Наша платформа с полным потенциалом работает над продвижением гендерного равенства на наших рабочих местах, на рынке и в сообществах, где мы поставляем сырье», — сказано в сообщении.