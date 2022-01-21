Токаев: протесты в Казахстане спровоцировало социальное неравенство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что причиной беспорядков в стране стал разрыв между доходами богатых и бедных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — добавил он.

Токаев также сообщил, что теперь перед государством стоит задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Он рассказал: «Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана».

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Спустя несколько дней в ряде крупных городов митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией, в Алма-Ате протестующие захватывали административные здания и офисы телеканалов.

На фоне протестов правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева, цены на сжиженный газ опустили до прежних значений.

В Алма-Ате мародеры разграбили более 100 магазинов и банков. Сумма ущерба для торговых сетей Казахстана превысила 92,3 млрд тенге (212 млн долларов, или 16 млрд рублей).

Во время беспорядков были задержаны почти 8000 человек. По данным ООН, ранения получили около 1000 человек. В полиции Алма-Аты сообщили о гибели 149 гражданских лиц и 16 силовиков.