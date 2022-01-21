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Умер поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман

Денис Ламехов
Сегодня в 10:34

В возрасте 85 лет скончался поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман, сообщила его приемная дочь журналист и литературный критик Анна Наринская.

Она пообещала рассказать о дате прощания позднее. О причинах смерти не сообщается, однако 18 января Наринская написала, что Наймана госпитализировали с обширным инсультом.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Известен как автор сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу». Был литературным секретарем Анны Ахматовой в последние годы ее жизни, вместе с ней переводил итальянского поэта Джакомо Леопарди, а позже написал книгу воспоминаний «Рассказы об Анне Ахматовой».

Переводил он и Бродского — в 2020 году было опубликовано ранее неизвестное стихотворение поэта под названием «Fast-shrift for George L.Klin».

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