Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы»

Мультфильм Disney «Коты-аристократы» 1970 года получит киноадаптацию. Об этом сообщает Deadline.

Источники издания заявляют, что в настоящее время фильм находится на ранней стадии разработки, и о нем мало что известно. Deadline отмечает, что картина будет похожа на фильм «Леди и бродяга», который выходил в 2019 году.

Сценарий к «Котам-аристократам» напишут Кит Бунин и Уилл Глак. Последний также выступит в качестве продюсера.

Оригинальный мультфильм рассказывает о парижской кошке по кличке Герцогиня и ее трех котятах, которым хозяйка мадам Аделаида Бонфамили собирается оставить все свое состояние. Дворецкий, чтобы убрать животных из статуса наследников, похищает их и оставляет в деревне. Там Герцогиня знакомится с уличным котом, который, очарованный ее красотой, соглашается отвести их обратно в Париж.