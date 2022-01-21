Pussy Riot показали видео на новый сингл «Punish», написанный совместно с Туве Лу

Музыкальная группа Pussy Riot выпустила новый сингл «Punish», написанный совместно со шведской исполнительницей Туве Лу, а также представила видео на него. Клип появился в официальном ютьюб-аккаунте коллектива.

Участница группы Надежда Толоконникова* рассказала: «„Punish“ — первая работа из нового цикла Pussy Riot, посвященного супергероине-доминатрикс, миссия которой — мстить патриархату за его преступления против женщин. Властная госпожа, владеющая магией и сверхъестественными силами, она вершит справедливость, создавая ад на Земле для вайнштейнов мира».