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Лана Дель Рей выпустила трек «Watercolor Eyes». Он написан ко второму сезону «Эйфории»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:27

Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый трек под названием «Watercolor Eyes».

Песня стала саундтреком ко второму сезону сериала «Эйфория». Она прозвучит в третьей серии шоу, которая выйдет на HBO Max 23 января. Трек спродюсировал Назри Тони Атве, известный по работе с Шакирой, Джастином Бибером и Питбулем.

22 октября 2021 года Дель Рей выпустила альбом «Blue Banisters». В пластинку вошли 15 треков, включая одноименную заглавную композицию и «Arcadia». Среди тем песен на альбоме — сложный опыт отношений Дель Рей с матерью, любовные неудачи, одиночество, близкая связь с сестрой.

Первый эпизод «Эйфории» с Зендаей, Джейкобом Элорди, Сидни Суини и Ангусом Клаудом вышел 9 января. Серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это самый высокий показатель с момента запуска HBO Max.

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