На Netflix может появиться целая вселенная по «Игре в кальмара»

Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос намекнул, что на стрим-сервисе может появиться целая вселенная по «Игре в кальмара». Об этом сообщает Deadline.

Во время разговора с изданием Сарандос многообещающе заявил, что «вселенная „Игры в кальмара“ только начинается». Кроме того, он впервые официально подтвердил разработку второго сезона шоу.

Ранее режиссер сериала Хван Дон Хек заявлял, что ведет с Netflix переговоры о съемках второго и третьего сезонов шоу.

«Игра в кальмара» вышла в сентябре 2021 года и стала самым популярным сериалом Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.

30 ноября шоу было признано лучшим сериалом года по версии Gotham Awards. 13 декабря «Игру в кальмара» номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал-драма».