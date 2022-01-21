В сети опубликовали трейлер последнего сезона «Ходячих мертвецов»

В нем герои шоу задаются вопросом, для чего они выживали. «Мы выжили, но зачем? Чтобы продолжать воевать и убивать друг друга?» — спрашивает один из персонажей. В то время другие пытаются восстановить мир таким, каким он был до нашествия зомби.

Однако угроза со стороны мертвых не осталась позади, а новый мир отнюдь не идеален. В трейлере герои продолжают бороться с монстрами и справляться с несовершенством выстраиваемых после катастрофы систем.

Поклонникам шоу осталось увидеть 16 эпизодов. Первые восемь из них появятся на стриминговом сервисе AMC+ 13 февраля, через неделю их также начнет показывать телеканал AMC.

В октябре стало известно, что AMC Networks выпустит новый спин-офф «Ходячих мертвецов». Он будет называться «Сказки ходячих мертвецов», съемки шоу-антологии запланированы на 2022 год.

Ранее у «Ходячих мертвецов» уже появилось два спин-оффа. У сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» в данный момент снято уже семь сезонов, а у шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — два сезона. Кроме того, Норман Ридус и Мелисса МакБрайд разрабатывают еще один проект.