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В сети опубликовали трейлер последнего сезона «Ходячих мертвецов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:51

В сети опубликовали трейлер последнего, одиннадцатого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Видео появилось на ютьюб-канале IGN Movie Trailers.

В нем герои шоу задаются вопросом, для чего они выживали. «Мы выжили, но зачем? Чтобы продолжать воевать и убивать друг друга?» — спрашивает один из персонажей. В то время другие пытаются восстановить мир таким, каким он был до нашествия зомби.

Однако угроза со стороны мертвых не осталась позади, а новый мир отнюдь не идеален. В трейлере герои продолжают бороться с монстрами и справляться с несовершенством выстраиваемых после катастрофы систем.

Поклонникам шоу осталось увидеть 16 эпизодов. Первые восемь из них появятся на стриминговом сервисе AMC+ 13 февраля, через неделю их также начнет показывать телеканал AMC.

В октябре стало известно, что AMC Networks выпустит новый спин-офф «Ходячих мертвецов». Он будет называться «Сказки ходячих мертвецов», съемки шоу-антологии запланированы на 2022 год.

Ранее у «Ходячих мертвецов» уже появилось два спин-оффа. У сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» в данный момент снято уже семь сезонов, а у шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — два сезона. Кроме того, Норман Ридус и Мелисса МакБрайд разрабатывают еще один проект.

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