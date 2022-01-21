Google работает над созданием AR-очков. Компания надеется конкурировать с Meta и Apple

Google начала разрабатывать очки дополненной реальности. Проект внутри компании называют Project Iris, он должен стать ответом аналогичным гаджетам, которые планируют представить Meta и Apple. Об этом сообщил The Verge.

Конструкция будущего устройства будет схожа с той, которую предложат конкуренты Google. В очки будут встроены внешние камеры, благодаря которым компьютерная графика будет накладываться на видео реального мира.

Визуально разработка будет напоминать типичные очки для горнолыжного спорта, а функционал AR-гаджета будет схож с тем, что сейчас можно найти в моделях Snap и Magic Leap. Очки от Google смогут работать без постоянного подключения к внешнему источнику питания.

Под каким именем Project Iris появится на рынке, пока неизвестно. Источники издания утверждают, что создатели AR-очков намерены отказаться от названия Google Glass. Кроме того, неясно, какую операционную систему будут использовать в очках — Android или иную, новую.

Разработкой устройства занимаются в числе прочих вице-президент Google Клей Бавор, старший технический директор Шахрам Изади, вице-президент и создатель Google Assistant Марк Луковски, который также является старшим директором Google по ОС для AR.