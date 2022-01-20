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Бельгийская летчица стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:57

Бельгийская летчица Зара Рутерфорд облетела весь мир на сверхлегком самолете и установила рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой молодой женщиной, совершившей подобное путешествие. Об этом сообщил ТАСС.

Девушка завершила свой кругосветный полет в возрасте 19 лет и 199 дней. Она побила рекорд среди женщин по одиночному кругосветному путешествию. Летчица отметила, что счастлива «сократить гендерный разрыв на 11 лет между нынешним самым молодым рекордсменом среди мужчин». Предыдущей рекордсменке было 30 лет, текущему рекордсмену — 18 лет.

Также Рутерфорд стала самым молодым человеком, облетевшим мир на сверхлегком самолете. Ее путешествие началось в бельгийском городе Вевельгем и длилось 155 дней — с 18 августа 2021 года по 20 января 2022 года. За это время бельгийка посетила пять континентов и 52 страны.

По словам Зары, своим полетом она хотела воодушевить девушек и молодых женщин и побудить их следовать за своими мечтами, а также сокращать гендерный разрыв с таких областях как авиация, наука, технологии, инженерия и математика.

ТАСС отмечает, что изначально путешествие Рутерфорд должно было занять три месяца, однако ее планам помешала плохая погода и сложности с оформлением документов. Из‑за этого кругосветный тур девушки продлился примерно на два месяца дольше запланированного.

В частности, Рутерфорд пришлось задержаться в России на более чем три недели из‑за сложных погодных условий. Летчица шутила, что из‑за этой задержки ожидает «свободно говорить по-русски» по возвращении домой. Зара посетила Владивосток, Магадан, Анадырь и село Аян.

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