Лукашенко назначил референдум по изменению Конституции Беларуси на 27 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Формулировка вынесенного на референдум вопроса будет звучать так: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Принятое на референдуме решение вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации итогов.

Проект изменений в Конституцию страны был представлен в конце декабря 2021 года. Среди них — запрет одному и тому же лицу занимать пост президента более двух сроков и наделение Всебелорусского народного собрания полномочиями «высшего представительного органа народовластия».

Председателем такого собрания может стать действующий глава страны. Собрание может сместить белорусского президента с поста за грубые нарушения Конституции, государственную измену и прочие тяжкие преступления.