Западная геймерша поиграла в пиратку The Simpsons Hit & Run на русском языке. И пришла в восторг!

Как выяснилось, у пиратки The Simpsons Hit & Run, которую скачала Emi Fisher, есть пара особенностей — одноголосая русская озвучка и неправильное управление. Именно они заставили ее выложить об этом пост, который собрал почти 35 тыс. лайков.

Пользовательница твиттера под ником Emi Fisher нашла пиратскую версию The Simpsons Hit & Run, в которой нужно управлять одним из членов семейства Симпсонов. Девушка осталась в восторге от геймплея, хотя игра вышла в свет еще в 2003 году, и написала в соцсети, что это «лучший рождественский подарок, который она могла получить».

Emi Fisher показалось милым, как русскоязычный «пират» в одиночку пытался озвучить каждого персонажа по-своему. Например, у Мардж голос более гнусавый, а Гомер — басит.

В некоторых сценах русская озвучка сменяется на английскую и наоборот. Видимо, «пират» не смог перевести или озвучить знаменитое восклицание Гомера «D’oh!» и пьяные бормотания Барни, поэтому оставил их в первозданном виде.

Помимо дубляжа, «поломанным» оказался и геймплей. «Пират» решил, что левой кнопки будет достаточно, чтобы совершать все действия в игре, а функцию торможения машины он посчитал лишней, поэтому вообще убрал.

«Я хочу полностью пройти пиратку на стриме, когда вернусь из родительского дома к себе. Это охренеть как смешно. Я, кстати, знаю только десять слов на русском, так что я просто полагаюсь на свою память, когда прохожу миссии», — написала геймерша.

В конце треда Emi Fisher приложила ссылку на скачивание. Оттуда стало ясно, что раздачу русскоязычной версии The Simpsons Hit & Run создала группа R.G. Mechanics. «Пират» поработал над игрой не позже 2006 года, но установить его личность невозможно.

В комментариях под постами пользователи похвалили «пирата» и поделились своими историями, связанными с неофициальными версиями игр и фильмов.