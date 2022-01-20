Amazon откроет магазин одежды с «умными» примерочными

В конце 2022 года Amazon откроет первый магазин Amazon Style в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на сайте компании.
В магазине будут продаваться женская и мужская одежда, обувь и аксессуары от 10 до 400 долларов.
Кроме того, в нем будут установлены только стенды с одним вариантом одежды. Для того, чтобы посмотреть возможные цвета, размеры, количество одежды и другую информацию, клиенту нужно будет зайти в приложение и отсканировать QR-код. Одним нажатием кнопки покупатели смогут отправить вещь в примерочную или сразу на кассу.
В примерочной также будут находиться дисплеи, с помощью которых можно попросить сотрудника магазина принести определенную вещь.
Amazon Style построен на персонализации, заявляют в компании. «Наши алгоритмы машинного обучения создают индивидуальные рекомендации в режиме реального времени для каждого покупателя в процессе совершения покупки», — сказано на сайте.
Amazon отмечает, что по мере того, как покупатели просматривают магазин и сканируют товары, сервис будет рекомендовать товары специально для них. Кроме того, для еще более индивидуального подхода покупателям предложат поделиться информацией о своем стиле, фасоне и других предпочтениях.