Amazon откроет магазин одежды с «умными» примерочными

В конце 2022 года Amazon откроет первый магазин Amazon Style в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на сайте компании.

В магазине будут продаваться женская и мужская одежда, обувь и аксессуары от 10 до 400 долларов.

Кроме того, в нем будут установлены только стенды с одним вариантом одежды. Для того, чтобы посмотреть возможные цвета, размеры, количество одежды и другую информацию, клиенту нужно будет зайти в приложение и отсканировать QR-код. Одним нажатием кнопки покупатели смогут отправить вещь в примерочную или сразу на кассу.

В примерочной также будут находиться дисплеи, с помощью которых можно попросить сотрудника магазина принести определенную вещь.