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Альберто Мьельго пытается понять, что такое любовь, в дебютной короткометражке «Стеклоочиститель»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

Аниматор Альберто Мьельго («Любовь, смерть и роботы», «Человек-паук: Через вселенные») выпустил свою дебютную короткометражку «Стеклоочиститель». Посмотреть ее можно в инстаграм-аккаунте Мьельго только в ближайшие две недели в рамках Short of the Week.

«Стеклоочиститель» — это анимационный короткометражный фильм, начинающийся со сцены, в которой философ одиноко курит за столиком шумного кафе и задается вопросом: «Что такое любовь?» После этих кадров идет серия этюдов, основанных на образах из личного опыта Мьельго. Он пытается найти определение слова «любовь» в наше время.

В интервью Deadline аниматор заявил, что перед созданием ленты он попросил друзей и родных рассказать, что для них значит любовь. Их ответы побудили к различным размышлениям, которые стали основой для фильма.

Также Мьельго ответил изданию на вопрос о том, почему выбрал для короткометражки именно такое название:

«Есть роман, который написала Вирджиния Вульф, под названием „Волны“, и он похож на ритм волн. Мне показалось это очень интересным, и я сильно вдохновился. Ритм моего фильма похож на протирание [лобового стекла] – вы наблюдаете за эпизодом, и потом он стирается. Дело в том, что мы никогда сможем дать определение любви. Мы используем одно и то же слово для описания разного рода отношений, поэтому в итоге его становится очень сложно определить. Итак, метафорически я пытался показать капли, которые падают на лобовое стекло и образуют определенный узор, а затем вы его протираете, и окно снова чистое. Но дождь продолжает идти, и появляется совершенно новый рисунок».

В своем инстаграме Альберто Мьельго рассказал, что создавал «Стеклоочиститель» в свободное от работы время, поэтому это не коммерческий проект. Помогал аниматору его друг Лео Санчес, который выступил продюсером.

«Стеклоочиститель» вошел в шорт-лист «Оскара» и поборется за статуэтку в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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