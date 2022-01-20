Альберто Мьельго пытается понять, что такое любовь, в дебютной короткометражке «Стеклоочиститель»

Аниматор Альберто Мьельго («Любовь, смерть и роботы», «Человек-паук: Через вселенные») выпустил свою дебютную короткометражку «Стеклоочиститель». Посмотреть ее можно в инстаграм-аккаунте Мьельго только в ближайшие две недели в рамках Short of the Week.
«Стеклоочиститель» — это анимационный короткометражный фильм, начинающийся со сцены, в которой философ одиноко курит за столиком шумного кафе и задается вопросом: «Что такое любовь?» После этих кадров идет серия этюдов, основанных на образах из личного опыта Мьельго. Он пытается найти определение слова «любовь» в наше время.
В интервью Deadline аниматор заявил, что перед созданием ленты он попросил друзей и родных рассказать, что для них значит любовь. Их ответы побудили к различным размышлениям, которые стали основой для фильма.
Также Мьельго ответил изданию на вопрос о том, почему выбрал для короткометражки именно такое название:
В своем инстаграме Альберто Мьельго рассказал, что создавал «Стеклоочиститель» в свободное от работы время, поэтому это не коммерческий проект. Помогал аниматору его друг Лео Санчес, который выступил продюсером.
«Стеклоочиститель» вошел в шорт-лист «Оскара» и поборется за статуэтку в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».