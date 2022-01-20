Альберто Мьельго пытается понять, что такое любовь, в дебютной короткометражке «Стеклоочиститель»

Аниматор Альберто Мьельго («Любовь, смерть и роботы», «Человек-паук: Через вселенные») выпустил свою дебютную короткометражку «Стеклоочиститель». Посмотреть ее можно в инстаграм-аккаунте Мьельго только в ближайшие две недели в рамках Short of the Week.

«Стеклоочиститель» — это анимационный короткометражный фильм, начинающийся со сцены, в которой философ одиноко курит за столиком шумного кафе и задается вопросом: «Что такое любовь?» После этих кадров идет серия этюдов, основанных на образах из личного опыта Мьельго. Он пытается найти определение слова «любовь» в наше время.