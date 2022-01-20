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Кадр из сериала «Номинация»
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Дебютный сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет на Okko в феврале

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

Okko анонсировал дату премьеры сериала «Номинация» актрисы Надежды Михалковой, дочери Никиты Михалкова. Все четыре эпизода картины выйдут на стриминговой платформе 7 февраля, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

Драматический мини-сериал «Номинация» расскажет историю двух известных актрис — Веры и Татьяны (Надежда и Анна Михалковы), дочерей неожиданно скончавшегося советского кинорежиссера. Девушки пытаются понять, как им теперь жить дальше с матерью-тираном Агафьей (Людмила Максакова).

Внезапно Агафья предлагает Вере снять ленту на государственные субсидии, в которых главные роли сыграют все три женщины. В итоге мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной съемочной площадке. И эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.

«Номинация — важный проект о семейных ценностях, о современном российском кино. Это первая крупная работа Нади Михалковой как режиссера. Уверен, что для большинства зрителей сериала ее режиссерский талант станет открытием», — заявил Данила Шарапов, генеральный продюсер кинокомпании «Медиаслово», выступившей создателем сериала вместе с Okko.

«Мне кажется, что я в первый и последний раз провела подобный опыт над собой и своими нервами! Когда ты режиссер и параллельно снимаешься — это одно. Но с „Номинацией“ мне нужно было саму себя монтировать, утверждать материал, заканчивать работу над проектом. И для этого, видимо, ты должен быть доволен тем, что получилось, то есть собой. А мне всегда все равно хочется еще лучше, поскольку я очень самокритичный человек. Но в данном случае я настолько сжилась с этой историей, что мне было достаточно легко. Я надеюсь, что результат работы нашей большой команды порадует зрителей!» — поделилась Надежда Михалкова.

Также в ролях Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков и другие. Оператором выступил Павел Капинос. Авторы сценария — Надежда Михалкова, Дарья Воротынцева, Маруся Трубникова, Сергей Козин.

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