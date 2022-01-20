Дебютный сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет на Okko в феврале

Okko анонсировал дату премьеры сериала «Номинация» актрисы Надежды Михалковой, дочери Никиты Михалкова. Все четыре эпизода картины выйдут на стриминговой платформе 7 февраля, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

Драматический мини-сериал «Номинация» расскажет историю двух известных актрис — Веры и Татьяны (Надежда и Анна Михалковы), дочерей неожиданно скончавшегося советского кинорежиссера. Девушки пытаются понять, как им теперь жить дальше с матерью-тираном Агафьей (Людмила Максакова).

Внезапно Агафья предлагает Вере снять ленту на государственные субсидии, в которых главные роли сыграют все три женщины. В итоге мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной съемочной площадке. И эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.

«Номинация — важный проект о семейных ценностях, о современном российском кино. Это первая крупная работа Нади Михалковой как режиссера. Уверен, что для большинства зрителей сериала ее режиссерский талант станет открытием», — заявил Данила Шарапов, генеральный продюсер кинокомпании «Медиаслово», выступившей создателем сериала вместе с Okko.