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Суд арестовал главврача больницы «Матросской тишины»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:03

Пресненский суд Москвы отправил под арест главврача больницы при следственном изоляторе № 1 УФСИН, более известном как «Матросская тишина», Александра Кравченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он пробудет под стражей до 18 марта по делу о взятках (части третьей статьи 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (части первой статьи 286 УК РФ).

О задержании Кравченко стало известно 19 января. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи рассказал, что главврач был задержан поздно вечером 18 января на рабочем месте.

По данным «Московского комсомольца», Кравченко подозревают в получении взятки за нелегальное оформление медицинских документов, подтверждающих диагноз, с которым осужденного нельзя держать в заключении.

В защиту главврача высказалась член ОНК Ева Меркачева. Она заявила, что Александр Кравченко — это «один из лучших медиков и, пожалуй, лучший начальник больницы „Матроской тишины“». По ее словам, он никогда не скрывал проблем в больнице и «делал все, что мог в существующих условиях, чтобы люди лечились».

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