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PUP выпустили клип «Robot Writes a Love Song»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Канадская группа PUP выпустила клип на песню «Robot Writes a Love Song». Трек войдет в грядущий альбом коллектива «The Unraveling of Puptheband», релиз которого состоится 1 апреля.

Песня была написана за 15 минут, а вокал записан Стефаном Бэбкоком на заднем сиденье своей машины. Группа описывает трек как «написанный с точки зрения компьютера, который до смерти переполнен настоящими человеческими эмоциями».

Режиссером клипа выступил Уайти МакКоннахи, который писал сценарии к «Чудакам».

Четвертый студийный альбом группы является продолжением пластинки 2019 года «Morbid Stuff». Отмечается, что «The Unraveling of Puptheband» был записан за пять недель летом 2021 года в особняке продюсера и обладателя «Грэмми» Питера Катиса.

В грядущей пластинке PUP будут представлены работы Кэтрин МакКои из Nobro, Мела Сен-Пьера из Casper Skulls, Эрика Полсона из Remo Drive и Сары Тудзин из Illuminati Hotties.

PUP — рок-группа, образованная Стефаном Бэбкоком, Нестером Чумаком, Заком Микулой и Стивом Сладковским в Торонто в 2010 году. Одноименный дебютный альбом коллектива вышел 8 октября 2013 года. Уже в декабре того же года группа подписала контракт с SideOneDummy Records и переиздала альбом «PUP».

Песни коллектива звучали во многих видеоиграх, таких как Watch Dogs 2, NHL 15, Dream Daddy: A Dad Dating Simulator и NHL 20.

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