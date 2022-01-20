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Суд в Москве вынес приговор по «делу об аргентинском кокаине»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:28

Дорогомиловский суд Москвы назначил длительные сроки заключения четверым фигурантам уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого суд называет организатором контрабанды, приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,8 млн руб.

Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов получил 17 лет лишения свободы. Два других фигуранта, Иштимир Худжамов и Виктор Калмыков, приговорены к 13 и 16 годам заключения соответственно.

Согласно официальной версии, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны Абянов, Худжамов и Калмыков. В общей сложности изъято более 362 кг кокаина.

Позднее задержанных поместили под арест. Ковальчук был объявлен в международный розыск: в марте 2018-го его задержали в Берлине, затем экстрадировали в Россию и арестовали.

13 декабря 2021 года присяжные признали виновными всех четверых подсудимых. Никто из фигурантов вину не признал.

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