Twitter показал твиты знаменитостей, в которых они только мечтают о том, что принесет им славу

На днях на билбордах в нескольких американских городах появились старые твиты знаменитостей, в которых они поделились своими мечтами. Они написали посты на своих страничках до того, как прославились на весь мир.

В сети часто говорят о манифестации желаний, мол, если правильно выразить свои намерения, то некие силы помогут им осуществиться. Кампания Twitter показывает, как это вышло у нынешних звезд, но им, помимо удачи, очевидно, понадобилась еще и упорная работа.

Лю Сыму и его мечта сыграть в фильме Marvel

Когда Лю Сыму еще не начал свою актерскую карьеру, а был моделью для стоковых фото, он спросил в твиттере студию Marvel, не пора ли задуматься о разработке фильма про супергероя американо-азиатского происхождения. А в 2018 году так и написал: «Marvel, мы обсудим Шан-Чи или что?».