Twitter показал твиты знаменитостей, в которых они только мечтают о том, что принесет им славу

На днях на билбордах в нескольких американских городах появились старые твиты знаменитостей, в которых они поделились своими мечтами. Они написали посты на своих страничках до того, как прославились на весь мир.
В сети часто говорят о манифестации желаний, мол, если правильно выразить свои намерения, то некие силы помогут им осуществиться. Кампания Twitter показывает, как это вышло у нынешних звезд, но им, помимо удачи, очевидно, понадобилась еще и упорная работа.
Лю Сыму и его мечта сыграть в фильме Marvel
Когда Лю Сыму еще не начал свою актерскую карьеру, а был моделью для стоковых фото, он спросил в твиттере студию Marvel, не пора ли задуматься о разработке фильма про супергероя американо-азиатского происхождения. А в 2018 году так и написал: «Marvel, мы обсудим Шан-Чи или что?».
В прошлом году в прокат вышел «Шан-Чи и легенда десяти колец». Лю Сыму сыграл в фильме главную роль.
Найл Хоран и его мечта пройти на «The X Factor»
В 2010 году Найл Хоран написал в твиттере, что подал заявку на шоу талантов «The X Factor» и очень надеется пройти отбор.
Мечта начинающего певца сбылась, но впереди его ждало большее. На шоу он объединился с Гарри Стайлзом, Зейном Маликом, Лиамом Пейном и Луи Томлинсоном, чтобы создать популярную группу One Directon.
Деми Ловато и ее мечта спеть гимн США на Супербоуле
В 2010 году певица Деми Ловато рассказала о своей мечте исполнить американский гимн во время Супербоула — финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.
Ее мечта осуществилась 2 февраля 2020 года. Деми спела «The Star Spangled Banner» во время Супербоула в Майами.
Megan Thee Stallion и ее мечта о рэп-карьере
В 2014 году уроженка Хьюстона Меган Джовон Рут Пит с уверенностью заявила, что обязательно добьется успехов в рэпе, и для этого ей нужна команда.
Теперь ее знают как рэп-диву Megan Thee Stallion с тремя наградами премии «Грэмми». Билборд с ее твитом установили в Нью-Йорке и в родном городе исполнительницы.
Исса Рей и ее мечта стать успешной
Больше десяти лет назад сценаристка и продюсер Исса Рей пообещала себе, что, «когда вырастет», станет более успешной версией себя.
В 2016 году она выпустила сериал о жизни незадачливой темнокожей женщины «Белая ворона», за который получила две номинации на «Золотой глобус». Она не только продолжает работать над шоу (вышло уже пять сезонов), но и играет главную роль.
Это не все знаменитости, которых Twitter взял в свой проект. Всю подборку можно посмотреть в этом треде. BuzzFeed, в свою очередь, нашел еще несколько давних твитов, но уже других знаменитостей, у которых тоже все сбылось.
Зендая и ее мечта попасть на обложку журнала Seventeen
В 2012 году Зендая написала твит, в котором понадеялась когда‑нибудь оказаться на обложке подросткового журнала Seventeen.
Спустя четыре года она сделала это. Актриса не только дала интервью журналу, но и появилась на обложке октябрьского выпуска.
Рейчел Зеглер и ее мечта о роли Белоснежки
Певица и звезда «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер пять лет назад хотела стать настоящей диснеевской принцессой. Она уже преображалась в образ Ариэль, но ей хотелось большего.