перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Central Partnership/YouTube
Вышел первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал» 15:28
Суд в Москве вынес приговор по «делу об аргентинском кокаине» 15:28
Центробанк предложил полностью запретить обмен, майнинг и выпуск криптовалют в России 15:12
Роскомнадзор составит 12 протоколов на «Медиазону»* 15:05
Собянин: численность населения Москвы приблизилась к 13 млн человек 14:50
k.m.lady_pink/Instagram
Сотрудник ФСБ совершил трансгендерный переход и теперь борется за право ЛГБТК+ служить в спецслужбах 14:39
Минспорт России утвердил стандарты подготовки киберспортсменов. Среди нормативов — бег и приседания 14:28
Комитет Думы поддержал законопроект об усилении наказания за побои. Эксперты отмечают его недостатки 14:05
«Я устал»: как мальчик в Канаде, расчищавший улицы от снега, попал в телевизор и стал мемом 14:02
Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6% 13:56
В России выявили 38 850 новых случаев ковида. В Москве — максимальный прирост за пандемию 13:49
Кадр из фильма «Воланд»
Universal Pictures назвал дату выхода новой экранизации «Мастера и Маргариты» 13:32
Эксперты: в Европе может начаться твиндемия — одновременная вспышка гриппа и ковида 13:04
FKA Twigs выпустила видео на трек «Meta Angel» 12:50
Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ запретить операции с криптовалютой, чтобы лишить финансирования иноагентов 12:21
Стоимость российской нефти Urals в Европе достигла 91 доллара за баррель. Это максимум за семь лет 11:40
Музеи и театры Нидерландов на день стали парикмахерскими. Это протест против ковидных ограничений 11:06
Александр Авилов/Агентство «Москва»
ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки 11:00
Роспотребнадзор: «Омикрон»-штамм особенно опасен для детей от двух до пяти лет 10:05
Новый посол России в ЦАР заявил, что российских журналистов в 2018 году могли убить боевики 3R 9:57
Отключить рекламу

Роскомнадзор составит 12 протоколов на «Медиазону»*

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

Роскомнадзор направил главному редактору «Медиазоны»* Сергею Смирнову, а также самому изданию уведомления о составлении 12 протоколов за неуказание статуса запрещенных организаций в публикациях. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Речь идет об административном нарушении по части 2 статьи 13.15 КоАП. Ведомство отмечает, что в шести материалах издания без соответствующей пометки упоминались ФБК**, штабы Навального ** и «Сеть» ***.

По словам Чикова, РКН составит парные протоколы — на издание («Медиазону») и должностное лицо (Сергея Смирнова). Совокупный штраф, который грозит «Медиазоне», составляет 330 тыс. рублей.

«В одном из материалов мы действительно забыли поставить эту отметку, но в остальных случаях, судя по всему, Роскомнадзор просто не устроила наша формулировка», — написало само издание.

Минюст внес «Медиазону» в реестр СМИ-иноагентов в конце сентября. Позже в ведомстве пояснили, что причиной такого решения стали деньги от Google-рекламы и цитирование других иноагентов.

*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.

*** «Сеть» признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Минюст РФ
Люди
Сергей Смирнов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить