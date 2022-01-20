Роскомнадзор составит 12 протоколов на «Медиазону»*

Роскомнадзор направил главному редактору «Медиазоны»* Сергею Смирнову, а также самому изданию уведомления о составлении 12 протоколов за неуказание статуса запрещенных организаций в публикациях. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Речь идет об административном нарушении по части 2 статьи 13.15 КоАП. Ведомство отмечает, что в шести материалах издания без соответствующей пометки упоминались ФБК**, штабы Навального ** и «Сеть» ***.

По словам Чикова, РКН составит парные протоколы — на издание («Медиазону») и должностное лицо (Сергея Смирнова). Совокупный штраф, который грозит «Медиазоне», составляет 330 тыс. рублей.

«В одном из материалов мы действительно забыли поставить эту отметку, но в остальных случаях, судя по всему, Роскомнадзор просто не устроила наша формулировка», — написало само издание.

Минюст внес «Медиазону» в реестр СМИ-иноагентов в конце сентября. Позже в ведомстве пояснили, что причиной такого решения стали деньги от Google-рекламы и цитирование других иноагентов.

*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.

*** «Сеть» признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.