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Эксперты: в Европе может начаться твиндемия — одновременная вспышка гриппа и ковида

Виктория Шанина
Сегодня в 13:04

Зимой 2022 года в Европу с гораздо более быстрыми темпами возвращается вирус гриппа. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу возможной длительной твиндемии — одновременной вспышки заболевания гриппом и коронавирусом, пишет Reuters.

По данным Евросоюза, в прошлом году локдауны, ношение масок и социальное дистанцирование, которые стали нормой в Европе во время пандемии COVID-19, «нокаутировали» и временно искоренили вирус гриппа. Однако в этом году власти большинства стран начали смягчать ограничения на фоне массовой вакцинации, и ситуация изменилась.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что с середины декабря вирусы гриппа циркулируют в Европе с более высокими, чем ожидалось, темпами. Число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии начало расти, достигнув пика в 43 больных в последнюю неделю 2021 года.

Этот показатель значительно ниже допандемийного уровня — в 2018 году число еженедельных случаев гриппа достигало 400. Однако это гораздо больше, чем в прошлом году, когда за весь декабрь в отделении интенсивной терапии был зфиксирован только один случай гриппа.

«Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — заявил главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен, отметив, что сезон гриппа может затянуться до лета.

В докладе ECDC также отмечается, что твиндемия может оказать чрезмерное давление на и без того перегруженные системы здравоохранения. Так, в трех регионах Франции уже наблюдается эпидемия гриппа. В этом сезоне в стране уже выявили 72 серьезных случая заболевания гриппом, шесть из которых — со смертельными исходами.

Ситуацию осложняет доминирующий штамм гриппа H3A, который вызывает наиболее тяжелое течение болезни среди пожилых людей. При этом доступные в этом году вакцины «не будут оптимальными» против него. Это связано с тем, что прививки против гриппа адаптируются каждый год, а их состав определяется за шесть месяцев до начала сезона, однако в соответствующий период в прошлом году вирус практически не циркулировал.

В начале октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью и зимой в России появятся два новых штамма гриппа. Однако, по ее словам, «раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации, следовательно, от них нужно защищаться, у нас нет иммунитета». Попова добавила, что люди, перенесшие коронавирус, теперь также входят в группу риска во время заболевания гриппом.

В конце октября Минздрав России разрешил прививаться сразу от гриппа и COVID-19. Для одновременной прививки одобрили «Спутник V». Препараты при этом должны вводиться в разные части тела, например в левое и правое плечи.

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