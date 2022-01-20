«Я устал»: как мальчик в Канаде, расчищавший улицы от снега, попал в телевизор и стал мемом

18 ноября жителей Торонто на улице ждали огромные сугробы и заваленные снегом машины после сильной метели. Люди вооружились лопатами и начали помогать коммунальщикам расчищать дороги. Репортаж об этом снял телеканал CTV News.

Корреспонденты ходили по улицам и брали короткие интервью у горожан. Одним из героев выпуска стал 9-летний Картер Троццоло, который, вместо того чтобы идти в школу, вышел на помощь со всеми остальными.

Молодой канадец совершенно ясно дал понять, что прочищать дорожки ему не в радость. «Я устал», — протянул он и сделал глубокий выдох. О том, как сильно он устал, мальчик напомнит не раз, глядя в небо, откуда не перестает падать снег.

«Мне очень жаль, что я сейчас не в школе», — сказал третьеклассник. Примечательно, что Картер чистил снег не только перед своим домом, но и у «соседей, друзей, возможно, людей, которых он даже не знает». На отрывок с Картером обратили внимание в соцсетях — и он завирусился.