«Я устал»: как мальчик в Канаде, расчищавший улицы от снега, попал в телевизор и стал мемом

18 ноября жителей Торонто на улице ждали огромные сугробы и заваленные снегом машины после сильной метели. Люди вооружились лопатами и начали помогать коммунальщикам расчищать дороги. Репортаж об этом снял телеканал CTV News.
Корреспонденты ходили по улицам и брали короткие интервью у горожан. Одним из героев выпуска стал 9-летний Картер Троццоло, который, вместо того чтобы идти в школу, вышел на помощь со всеми остальными.
Молодой канадец совершенно ясно дал понять, что прочищать дорожки ему не в радость. «Я устал», — протянул он и сделал глубокий выдох. О том, как сильно он устал, мальчик напомнит не раз, глядя в небо, откуда не перестает падать снег.
«Мне очень жаль, что я сейчас не в школе», — сказал третьеклассник. Примечательно, что Картер чистил снег не только перед своим домом, но и у «соседей, друзей, возможно, людей, которых он даже не знает». На отрывок с Картером обратили внимание в соцсетях — и он завирусился.
Видео собрало больше 3 млн просмотров в твиттере. В комментариях похвалили работу телевизионщиков, которые на монтаже не стали вырезать тяжелые вздохи мальчика, что только прибавило ролику комичности.
Трудолюбие и искренность школьника отметил аккаунт канадских вооруженных сил в США. Они написали американцам: «Посмотрите на Картера Троццоло. Будьте как Картер Троццоло».
На следующий день после того, как школьник стал национальным героем, а уроки в школе опять отменили, корреспонденты CTV News пришли в гости к Картеру ради нового интервью. По их словам, мальчик «все еще обессилен».
«Я устал. Я всегда уставший», — сказал Картер. По его словам, он старается не думать о своей славе.
«Я думаю, многие из нас испытывают чувство бессилия от многих вещей, и мне кажется, что он передал эмоции этих людей», — объяснила популярность видео мама мальчика Рейчел ДиСайя. А тяжелые вздохи Картера, которые также запомнились пользователям, она назвала его привычкой.