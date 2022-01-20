Стоимость российской нефти Urals в Европе достигла 91 доллара за баррель. Это максимум за семь лет

На торгах в Европе 19 января стоимость российской экспортной нефти Urals превысила отметку в 90 долларов за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

В конце прошлой недели стоимость Urals преодолела семилетние максимумы, когда в Средиземноморье поднялась выше 86 долларов за баррель. К 19 января этот показатель достиг 91 доллара. На Северо-Западе Европы нефть стоила 89,6 доллара за баррель.

Как уточнили в агентстве, в последний раз стоимость Urals преодолевала отметку в 90 долларов за баррель в Европе 2 октября 2014 года.

В Средиземноморье Urals уже третий день торгуется с премией к Brent (стоимость этой нефти на протяжении многих лет считается эталоном). 19 января разница между стоимостью Urals и Brent составила 0,65 доллара за баррель.

На 2022 год в федеральном бюджете России базовую цену Urals установили на уровне 44,2 доллара за баррель. ТАСС отмечает, что в зависимости от того, выше или ниже этой цифры находится фактическая цена Urals, Минфин покупает или продает валюту.